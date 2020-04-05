الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع في شرق محافظة الجوف بمعارك مع الحوثيين

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، استعادة مناطق واسعة من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه على تويتر، ‌‎أن "الجيش الوطني مدعوما بالمقاومة وطيران التحالف، شن هجوماً واسعاً مباغتاً على مناطق سيطرة الحوثيين شرق مديرية الحزم عاصمة الجوف".

وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من التقدم قرابة 20 كيلو متراً وصولاً إلى منطقة لقشع والخسف شرق مدينة الحزم"، مؤكدا أن القوات المتقدمة كبدت الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار المركز إلى "استهداف طيران التحالف، تجمعات وتعزيزات للحوثيين في المنطقة، منها 3 آليات تحمل تعزيزات بشرية كانت في طريقها إلى شرق الحزم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع من كانوا على متنها".

في سياق متصل، أعلن الناطق باسم قوات محور الجوف في المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، عبر تويتر، أن "الجيش تمكن من أسر سرية من الحوثيين بكامل عتادها شرق مركز محافظة الجوف".

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران التحالف نفذ 10 غارات على مديرية الحزم مركز الجوف.