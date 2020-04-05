ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 228 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 228 شخصا بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم خلال الإيجاز المسائي حول مستجدات فيروس "كورونا" اليوم الأحد، "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" بمحافظة بيت لحم، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 228".

وأضاف ملحم "أن الحالة الأولى لفتاة عشرينية مخالطة في قرية أرطاس، والحالة الثانية لمواطن من قرية تقوع أخذت من عينة عشوائية"، مشيرا إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة.

وطالب ملحم المواطنين بالتزام منازلهم، مؤكدا أن نموذج ووهان في الصين التي يسكنها 16 مليونا التزموا بالكامل لاجتياز هذه الجائحة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يوم 11 آذار/مارس الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.