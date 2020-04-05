مقتل 5 نساء وإصابة 12 في قصف على سجن بتعز في اليمن

قُتلت 5 نساء وأصيبت 12، اليوم الأحد، في قصف تُتهم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بشنه على مدينة تعز جنوب غربي اليمن، بحسب مصادر يمنية محلية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحوثيين شنوا قصفاً على السجن المركزي في منطقة الضباب غرب تعز".

وأضاف أن "إحدى القذائف سقطت على قسم النساء في السجن، ما أسفر عن مقتل 5 نزيلات وإصابة 12 أخريات جراح بعضهن خطيرة".

وأشار إلى أن "القصف ألحق أضراراً مادية بمبنى السجن".

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أكد اليوم الأحد، إطلاق جماعة "أنصار الله" صاروخا باليستيا، أمس السبت، من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق، وسقوطه داخل محافظة صعدة.

وأشار التحالف، في بيان له إلى أن ما "أعلنته وزارة النفط والمعادن اليمنية عن استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي والواقعة في صرواح غرب محافظة مأرب، وما يمثله هذا العمل الإرهابي التخريبي من استهداف لمقدرات الدولة اليمنية ومنشآتها الحيوية، وكذلك ممتلكات ومكتسبات الشعب اليمني الوطنية، وأن هذا الاعتداء الإرهابي امتداد لانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية وأعمالها التخريبية المستمرة ضد الشعب اليمني الشقيق"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبدوره نفى الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"الحوثيين"، العميد يحيى سريع، في بيان له قصف المنشآت النفطية: "التزمنا منذ بدء العدوان الغاشم على بلدنا تجنيب المنشآت الوطنية أي استهداف رغم أن اليد الصاروخية والطيران المسير بفضل الله طالت عمق العدو واستهدفت مواقعه العسكرية ومنشآته التي يعتمد عليها في عدوانه".