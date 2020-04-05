ارتفاع وفيات فيروس كورونا بالجزائر إلى 152 والإصابات إلى 1320

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) بالبلاد إلى 1320 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 69 حالة جديدة.

الجزائر - سبوتنيك. وأشارت وزارة الصحة، في بيان، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 152 وفاة، بعد تسجيل 22 وفاة في آخر 24 ساعة، كما غادر 90 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 43 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد و9 ولايات أخرى من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة صباحا.في حين حظر التجوال عبر البلاد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة سابعة صباحا.

وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.