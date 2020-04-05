في أقل من 6 ساعات...  240 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل حوالي 240 حالة جديدة منذ ظهر اليوم، فضلا عن وفاة امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 98 عاما توفيت نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مستشفى شعاري تصيدق بمدينة القدس المحتلة.

מניין מקרי המוות מקורונה בישראל עלה ל-48; 8,258 נדבקו • @hen_zender עם כל הפרטים >> https://t.co/HF5cCxWANH



(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/ftNgMhOhgd — חדשות 13 (@newsisrael13) April 5, 2020

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه من بين الـ 8258 حالة المصابين بكورونا المستجد، حوالي 127 حالة صعبة جدا، و173 في حالة متوسطة، والباقون في حالة عادية.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد ذكرت، صباح اليوم الأحد، بأن الجنرال نداف بادان، قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قد تم نقله إلى الحجر الصحي داخل مكتبه.

وذكرت الصحيفة أن الجنرال بادان دخل الحجر الصحي، اليوم الأحد، بعد اختلاطه غير المباشر بمستوطن تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا، كان يتواجد في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة حين كان بادان في المكان نفسه.

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية سيدخل العزل في مكتبه، ومن هناك يواصل متابعة أعماله، مشيرة إلى أن الجنرال بادان لا يشعر بأي أعراض للمرض وهو بحالة جيدة.

צה"ל: מפקד פיקוד מרכז, אלוף נדב פדן, נכנס לבידוד, לאחר שנכח ביום שישי האחרון בקרבת אזרח שהתברר היום כחולה מאומת. מפקד הפיקוד ישהה בלשכתו ומשם ימשיך לקיים לוח זמנים רגיל. האלוף חש בטוב, ללא תסמינים — מעריב אונליין (@MaarivOnline) April 5, 2020

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 8018.

ويتواجد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعدما خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بالفيروس. وأظهر فحص أجري لنتنياهو يوم أول أمس أنه لم يُصب بالفيروس.

מניין מקרי המוות מקורונה בישראל עלה ל-48: בת 98 מתה בירושלים • @Yossi_eli עם כל הפרטים >> https://t.co/2w4EBMaclJ



(צילום: משרד הבריאות) pic.twitter.com/fWRHst6515 — חדשות 13 (@newsisrael13) April 5, 2020

ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، وبينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، من دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.