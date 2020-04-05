للمرة الأولى... الكشف عن توزع إصابات كورونا في المحافظات السورية

كشفت مصادر في سوريا عن جدول توزع الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين المحافظات السورية، وكانت الصحة السورية أعلنت اليوم عن ثلاث إصابات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 19 تعافت منها حالتان مع حالتى وفاة.

ونقلت "شام إف إم" عن مصادر جدولا يظهر خريطة توزع إصابات كورونا في سوريا وهي:

12 حالة في دمشق تعافت منها حالتان، و7 حالات في ريف دمشق وتوفيت منها حالتان.

بينما لا توجد في باقي المحافظات السورية أي إصابات مسجلة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا " ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 حالة.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت وزارة الصحة إن البلاد "سجلت ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 19 إصابة"، مؤكدة شفاء حالتين ووفاة حالتين أخريين.