ملك الأردن يوجه حكومته إلى دراسة استئناف عمل القطاعات الإنتاجية في ظل "كورونا"

وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، وذلك في ظل اتخاذ الأردن إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني".

وأشار الملك عبدالله ، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الأحد، إلى ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية".

كما أكد على "أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين".

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق، مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها.

وأصدر العاهل الأردني مرسوماً ملكياً يعطي الحكومة الأردنية صلاحية تطبيق قانون الدفاع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين تم تعطيل جميع المؤسسات إلا من تتطلب طبيعة عمله الخروج.