قطر تسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت قطر، اليوم الأحد، أكثر من 270 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة مضت.

وجاء في بيان وزارة الصحة العامة أنه "سجلت 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، حيث يعود بعضها إلى مسافرين عائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، وأخرى بين العمالة الوافدة".

كما أشارت لتسجيل "حالة وفاة واحدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 88 عاما كان يعاني من عدة أمراض مزمنة ومصاب بفيروس كورونا".

كما أعلنت "تسجيل 14 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 123 حالة".

وفي وقت سابق، بدأت وزارة الداخلية في دولة قطر، باستخدام الروبوت الأمني "العساس"، للتوعية المجتمعية بأهمية منع التجمعات، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.