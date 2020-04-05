العاهل السعودي يوجه بعقد جلسات مجلس الشورى عن بعد

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويستهل مجلس الشورى يوم غد الاثنين، أولى جلساته عبر الفيديو، برئاسة رئيس المجلس عبد الله آل الشيخ، التي يناقش خلالها عددا من البنود المدرجة على جدول أعماله.

ويصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية، بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام مالي سابق.

كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

ويستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي الأخير، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

ويناقش في ذات الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي الأخير، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.