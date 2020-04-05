قطر... تقديم ضمانات للبنوك لمنح قروض بدون فوائد بسبب كورونا

أطلق بنك قطر للتنمية برنامج "الضمان الوطني" لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض بدون فوائد للشركات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن "الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات أمير قطر وبالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة".

وأعلنت وزارة الصحة القطرية ، اليوم، "تسجيل 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، حيث يعود بعضها إلى مسافرين عائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، وأخرى بين العمالة الوافدة".

وأشارت الوزارة إلى "تسجيل حالة وفاة واحدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 88 عاما كان يعاني من عدة أمراض مزمنة ومصاب بفيروس كورونا".

كما أوضحت أنه "تم تسجيل 14 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 123 حالة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.