رئيس الوزراء العراقي: دعوت إلى جلسة سريعة للبرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الأحد، إنه دعا البرلمان العراقي إلى عقد جلسة سريعة للتصويت على منح الثقة لحكومته التي انتهى من تشكيلها أمس.

بغداد - سبوتنيك. وأكد الزرفي، في لقاء مع التلفزيون العراقي الرسمي "دعوت إلى جلسة سريعة للبرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة"، مشيرا إلى أن "تكليفي بتشكيل الحكومة جاء عبر ثقة نيابية وسياسية وهذه الثقة ما زالت مستمرة".

ولفت "رسالتنا لسفراء الدول الأوروبية والدول دائمة العضوية كانت واضحة وهي أن العراق سيبدأ مرحلة جديدة عنوانها الاقتصاد".

وشدد الزرفي أن "العراق لن يقبل بأي تحد جديد يفرض عليه"

وأتم الزرفي "هناك إرادة خفية تسعى ألا يبنى شيء في العراق ويجب أن نقضي على هذه الإرادة".