اليمن... قتلى وجرحى بتجدد المواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

تجددت المواجهات، اليوم الأحد، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، بأن "الحوثيين شنوا هجوماً صوب مدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة)، من قريتي الحمينية والدنين شمال غربي المديرية".

وأكد المركز "إفشال قوات اللواء الثالث عشر عمالقة، هجوم الحوثيين وتكبيدهم قتلى وجرحى".

في سياق متصل، ذكرت قوات العمالقة، أن "عناصر الحوثيين فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)".

وأضافت أن "أحياء سكنية في مدينة التحيتا (جنوب الحديدة) تعرضت للاستهداف من أسلحة ثقيلة بينها م.ط عيار 23 ملم".

ووفقاً لقوات العمالقة "ردت القوات المشتركة على مصادر نيران الحوثيين ووجهت لها ضربات مركزة حققت إصابات مباشرة وتمكنت من إخمادها".

وكانت القوات المشتركة أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين، خلال صدها هجوماً شنته الجماعة على مواقعها شرق مدينة الصالح في مدينة الحديدة.