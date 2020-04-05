السيسي يتفقد معدات طورها الجيش المصري لمكافحة انتشار كورونا... فيديو

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، معدات طورها الجيش المصري في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فيديو لجولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي تفقد خلالها بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة المصرية في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد".

وفي وقت سابق، قال السيسي إن "مصر، حكومة وشعبا، تتضامن مع حكومات وشعوب العالم أجمع فى محاربة فيروس كورونا".

وأضاف: "نحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة".

وتابع: "ففى أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضى هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع".

وأشار إلى أن "هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسؤولية والتفاؤل والصبر".

وشكر مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الرئيس المصري على الجهود التي يبذلها للحد والقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصف ما تقوم به القيادة المصرية في هذا الإطار بـ"العمل العظيم".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.