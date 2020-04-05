الإمارات تخصص طائرتين لإعادة رعاياها من بريطانيا

خصصت الإمارات طائرتين لإجلاء أكثر من 80 إماراتيا من بريطانيا يومي 5 و7 أبريل/نيسلن الحالي، الذين كانوا يتواجدون إما للدراسة أو لتلقي العلاج الطبي، ولم يتمكنوا من العودة إلى البلاد.

وبحسب "البيان"، فقد خصصت الإمارات: "طائرتين لإجلاء أكثر من 80 إماراتيا من المملكة المتحدة يومي 5 و7 أبريل الحالي، الذين كانوا يتواجدون إما للدراسة أو لتلقي العلاج الطبي، ولم يتمكنوا من العودة بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدولة يوم 24 مارس الماضي".

وبين خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن: "هاتين الرحلتين من 43 رحلة تم تنظيمها لإعادة 1783 مواطنا إماراتيا من جميع أنحاء العالم، وأن هناك 22 عملية إجلاء جارية وسيتم الانتهاء منها في الأيام القادمة لإعادة حوالي 641 مواطنا إماراتيا إلى الوطن. ونحن فخورون بفريقنا، الذي عمل بلا كلل خلال الأسبوع الماضي لمساعدة مواطني الإمارات على العودة إلى ديارهم".

من جانبه قال سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير لدولة لدى المملكة المتحدة:

"إن رفاهية مواطنينا هي أولويتنا القصوى، ولهذا السبب اتخذت حكومتنا إجراءات صارمة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الدولة، وأن مثل هذا الالتزام الثابت يعني أيضا بقاء مواطنينا في المنزل آمنا في هذا الوقت الصعب".