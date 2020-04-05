المغرب تسجل 11 وفاة جديدة و107 إصابة بفيروس كورونا

سجلت المغرب، مساء اليوم الأحد 5 أبريل/نيسان، 107 حالة إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية زاد 107 حالات ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 990 حالة إصابة.

وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال هذه الفترة ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، إلى 69 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء بلغ 71 حالة.

وأعلنت السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء عن إنشاء مستشفى ميداني مؤقت "مجهز بجميع المعدات الطبية مخصص لمرضى كوفيد19 على مساحة 20 ألف متر مربع".

وقالت السلطات إن هذا المستشفى سيضم حوالي 700 سرير وسيُنجز خلال أسبوعين بتكلفة نحو 4.5 مليون دولار.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏