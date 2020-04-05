الأزهر يوجه رسالة لشعوب العالم في يوم "الضمير العالمي"

اعتبر الأزهر الشريف أن "يوم الضمير العالمي" بمثابة جرس إنذار، يدق كل عام ليخاطب الإنسانية والمجتمع الدولي بإعادة الحقوق لأهلها وإنقاذ الشعوب.

وقال الأزهر في بيان، "إن اليوم الدولي للضمير بمثابة جرس الإنذار الذي يدق كل عام ليخاطب الإنسانية والمجتمع الدولي بإعادة الحقوق لأهلها وإنقاذ الشعوب والدول من الحروب والصراعات، ووقف نزيف الدماء، وترسيخ معاني التكاتف والتعاون والأخوة الإنسانية بين الشعوب".

ويحتفل العالم، اليوم الأحد، بالذكرى الأولى لليوم الدولي للضمير، الذي يوافق الخامس من أبريل/نيسان من كل عام.

يشيد #الأزهر بتخصيص يوم دولي للضمير، ليكون بمثابة جرس الإنذار الذي يدق كل عام ليخاطب الإنسانية والمجتمع الدولي بإعادة الحقوق لأهلها وإنقاذ الشعوب والدول من الحروب والصراعات، ووقف نزيف الدماء، وترسيخ معاني التكاتف والتعاون والأخوة الإنسانية بين الشعوب — الأزهر الشريف (@AlAzhar) April 5, 2020

يوم الضمير العالمي جاء استجابة لمبادرة أطلقها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، وتبنتها الأمم المتحدة، عام 2019، بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في دورتها الثالثة والسبعين مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين، وأعلنت يوم الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير.

وفي هذا الصدد، قال رئيس وزراء مملكة البحرين، "إن العالم اليوم يعيش تحولات كبرى لم يشهدها من قبل، في ظل ما تواجهه البشرية حاليا مع تفشي فيروس "كورونا"، والخسائر الفادحة التي تنتج عنه، وهو ما يحتاج إلى رؤية مشتركة واضحة تضع حدا لكل ما يهدد الإنسانية من أخطار".

اهتمام دولي وإعلامي كبير باليوم الدولي للضمير الذي جاء بمبادرة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراءhttps://t.co/KaWGKOGaKV pic.twitter.com/b72ZfGjoDs — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 5, 2020

وشدد في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للضمير على أهمية قيمة الضمير كمرتكز إنساني ينبه العالم إلى ضرورة القيام بمسئولياته المشتركة تجاه كل ما يحقق التقارب بين البشر ويلبي تطلعات الشعوب في النماء والاستقرار.