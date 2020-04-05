سعودي يخترق حظر التجول ويصيب رجل مرور في جدة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد 5 أبريل/نيسان، إصابة رجل مرور بعد كسر سعودي لحظر التجول واقتحامه دورية مرورية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه أثناء قيام دورية مرورية مساء السبت بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الفلاح جنوب محافظة جدة، تعرضت للصدم من مركبة امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف مواصلاً سيره بسرعة عالية.

وتابع بقوله "نتج عن الواقعة إصابة رجل المرور بإصابات طفيفة ـ وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما تم التحفظ على مرافقيه، مواطنة ومواطن ـ للاشتباه بعلاقتهما بأسباب عدم امتثاله لتعليمات قائد الدورية المرورية بالتوقف".

وكانت شرطة الرياض قد تمكنت مساء السبت من القبض على قائد مركبة، يبلغ من العمر 23 عاما، قام بدهس وقتل رجل أمن أثناء تأدية عمله.

وقام قائد المركبة بدهس رجل الأمن، هاني العتيبي، غرب العاصمة السعودية مساء الجمعة وفر هاربا، وأسفر الحادث عن وفاة العتيبي الذي تعرض لإصابات وكسور بليغة.