القبض على سعودية أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية... صورة

حددت شرطة منطقة مكة السعودية، هوية امرأة قالت إنها أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي، إن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المرأة والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافها، واتخذت الإجراءات النظامية بحقها لإحالتها إلى النيابة العامة.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على سيدة أساءت لرجل مرور إثر تلقيها مخالفة مرورية

.. جرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة pic.twitter.com/6JlBMLUaUN — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 5, 2020

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول امرأة تقود سيارتها وتتحدث عبر تطبيق "سناب شات"، قائلة "أكره المرور يا جماعة".

وأشارت السيدة إلى أنها حصلت على مخالفة مرورية. كما تحدثت عن الشرطي الذي وقع عليها المخالفة المرورية بـأوصاف مسيئة.

وأكدت السيدة السعودية، أنها كسرت إحدى إشارات المرورو دون أن يوقع عليها غرامة.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة على موقع "تويتر"، صورة للسيدة تم التشويش عليها وقال، "القبض على سيدة أساءت لرجل مرور إثر تلقيها مخالفة مرورية.. جرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة".