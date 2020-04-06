وزير الصحة اللبناني يكشف عن حالة اللبنانيين القادمين من أبو ظبي الإماراتية

كشف وزير الصحة اللبناني، حسن حمد، اليوم الإثنين عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" نتائج فحوصات فيروس كورونا للبانيين المغتربين القادمين من مدينة أبو ظبي الإماراتية إلى بيروت.

وقال حسن حمد في تغريدته "نتائج ركاب ​طائرة​ ​أبو ظبي​ جيدة وليس هناك أي إصابة بفيروس ​كورونا​"، داعيا الأهالي الكرام إلى "الإلتزام بالضوابط والتعاليم الصادرة عن وزارتي الصحة العامة والداخلية خاصة بالنسبة لمغادرة الفندق".

صباح الخير لبنان

نتائج ركاب طائرة أبو ظبي جيدة وليس هناك أي إصابة والحمدالله

وأدعو الأهالي الكرام إلى الإلتزام بالضوابط والتعاليم الصادرة عن وزارتي الصحة العامة والداخلية خاصةً بالنسبة لمغادرة الفندق #سوى_منجمع_الشمل_الآمن — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) April 6, 2020

وكان وزير الصحة قد أعلن أمس أن "كل الفحوصات التي أُجريت للمسافرين اللبنانيين العائدين من الرياض كانت سلبية، مؤكدا أن كل مسافر سيخرج من الفندق عليه التزام الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 15 يوما والانتباه جيدا"، مشددا على أن "التقييم كان جيدا جداً لخطوة عودة اللبنانيين من الخارج".

وكانت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأحد، قد واكبت وصول أول 4 طائرات من الخارج من خلال تواجدها الرسمي في مطار بيروت الدولي، حيث تحمل الطائرات لبنانيين مغتربين قرروا العودة إلى بلادهم.