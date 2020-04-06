إعلام: سقوط 5 صواريخ على منشآت تابعة لشركة أمريكية تعمل في مجال النفط بالعراق

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، عن سقوط 5 صواريخ على منشآت تابعة لشركة أمريكية تعمل في مجال النفط بمحافظة البصرة.

نقلت شبكة "العراق نت"، عن مصدر أمني مسؤول، قوله إن "شركة هاليبرتون النفطية الأمريكية في محافظة البصرة، جنوبي العراق، تعرضت إلى قصف صاروخي.

وقال المصدر، إن قرابة 4- 5 صواريخ استهدفت مقر الشركة في البرجسية مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية طفيفة.

وأضاف أن أحد الصواريخ وقع قرب بئر عشرين النفطي بين ناحية سفوان وقضاء الزبير، مشيرا إلى أن العمال الأمريكيين كانوا قد غادروا الشركة ولا يوجد فيها سوى العراقيين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة احتمالات توجيه الإدارة الأمريكية ضربات إلى "الحشد الشعبي" العراقي، بعد إخلاء التحالف الدولي قواعد له في العراق، وإخراج واشنطن موظفيها "غير الأساسيين" من سفارتها في بغداد، وقنصليتها في أربيل.

كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، بنشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة "عين الأسد"، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، وقاعدة "حرير" في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.