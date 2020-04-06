ليبيا... السراج يؤكد الحاجة إلى الدعم الدولي في مكافحة فيروس كورونا

موسكو - سبوتنيك. وقال السراج في حديث لوكالة "سبوتنيك" مبينا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية لمواجهة تفشي وباء (كوفيد-19): "لقد أعلنا حالة الطوارئ والتعبئة العامة، وشكلنا لجنة عليا لمجابهة جائحة كورونا، وهي في حال انعقاد مستمر، واتخذنا إجراءات احترازية ووقائية مشددة وتدابير حازمة وإجراءات علاجية وتوعوية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وسخرنا كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذا الخطر الداهم".
مبينا أن "من بين هذه الإجراءات إغلاق المنافذ البرية والجوية... وتخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق وتوفير الإقامة والإعاشة لليبيين العالقين في الخارج دون استثناء، وتخصيص أموال لتغطية هذه الأعباء وتوفير ما في الاستطاعة من معدات وأجهزة".© AP Photo / Adel Omran
مشيرا إلى أنه "وبالنظر إلى ما تمر به البلاد من ظرف استثنائي ما زلنا نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي".
وأوضح رئيس حكومة الوفاق أن حكومته لديها "بالفعل مؤسسة تعمل على مستوى ليبيا كلها غربا وشرقا وجنوبا بعيدا عن الانقسام والتجاذبات السياسية وهي المركز الوطني لمكافحة الأمراض وهو رأس الحربة في مواجهتنا للوباء، ومدير المركز عضو في اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا".
مبينا أن هذا المركز "أرسل عند بدء الأزمة فريقا للمنطقة الشرقية لحصر وتوفير الاحتياجات ولديه آليات للتنسيق مع مختلف المناطق، إنها مسؤوليتنا الوطنية وأمام المصلحة العليا للوطن تتراجع جميع المصالح الأخرى" .
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