ليبيا... السراج يؤكد الحاجة إلى الدعم الدولي في مكافحة فيروس كورونا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، فائز السراج، أن الحكومة الليبية جندت كل إمكانياتها لمواجهة وباء كورونا المستجد، بما في ذلك مؤسسة طبية تعمل على كافة الأراضي الليبية دون استثناء، ولكن رغم الجهود المبذولة فإن الدعم الدولي في مواجهة هذا الوباء مطلوب نظرا للظروف الاستثنائية إلى تمر بها ليبيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال السراج في حديث لوكالة "سبوتنيك" مبينا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية لمواجهة تفشي وباء (كوفيد-19): "لقد أعلنا حالة الطوارئ والتعبئة العامة، وشكلنا لجنة عليا لمجابهة جائحة كورونا، وهي في حال انعقاد مستمر، واتخذنا إجراءات احترازية ووقائية مشددة وتدابير حازمة وإجراءات علاجية وتوعوية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وسخرنا كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذا الخطر الداهم".

مشيرا إلى أنه "وبالنظر إلى ما تمر به البلاد من ظرف استثنائي ما زلنا نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي".

وأوضح رئيس حكومة الوفاق أن حكومته لديها "بالفعل مؤسسة تعمل على مستوى ليبيا كلها غربا وشرقا وجنوبا بعيدا عن الانقسام والتجاذبات السياسية وهي المركز الوطني لمكافحة الأمراض وهو رأس الحربة في مواجهتنا للوباء، ومدير المركز عضو في اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا".

مبينا أن هذا المركز "أرسل عند بدء الأزمة فريقا للمنطقة الشرقية لحصر وتوفير الاحتياجات ولديه آليات للتنسيق مع مختلف المناطق، إنها مسؤوليتنا الوطنية وأمام المصلحة العليا للوطن تتراجع جميع المصالح الأخرى" .