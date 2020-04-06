العراق يتكفل بدفع مبلغ 3000 دولار لكل عراقي عالق خارج البلاد

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نتكفل بإرسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية: "على ذوي العالقين القدوم لمبنى الوزارة لإكمال الإجراءات".
وختم الصحاف بالقول: "سيتم أيصال المبلغ من خلال سفارات العراق في الخارج".
المتحدث باسم وزارة الخارجية:— د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) April 6, 2020
د.أحمدالصَحّاف.
الصَحّاف:نتكفل بارسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج.
الصَحّاف:على ذوي العالقين القدوم لمبنى الوزارة لاكمال الاجراءات.
الصَحّاف:سيتم ايصال المبلغ من خلال سفارات العراق في الخارج. pic.twitter.com/Gl0RZjTzK1
يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطولها لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)