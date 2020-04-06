العراق يتكفل بدفع مبلغ 3000 دولار لكل عراقي عالق خارج البلاد

المتحدث باسم وزارة الخارجية:

د.أحمدالصَحّاف.



الصَحّاف:نتكفل بارسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج.



الصَحّاف:على ذوي العالقين القدوم لمبنى الوزارة لاكمال الاجراءات.



الصَحّاف:سيتم ايصال المبلغ من خلال سفارات العراق في الخارج. pic.twitter.com/Gl0RZjTzK1