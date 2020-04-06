السراج: "إيريني" تتجاهل تسليح حفتر الذي ما زالت قواته تتلقى الأسلحة عبر البر والجو

أعلن رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، فائز السراج، عن تحفظ حكومة الوفاق على عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمنع توريد الأسلحة إلى أطراف النزاع في ليبيا، نظرا لأنها تجاهلت مسألة الرقابة على تسليح الجيش الليبي، الذي ما زال يتلقى الأسلحة عبر البر والجو.

موسكو - سبوتنيك. وقال السراج في حديث لوكالة "سبوتنيك" مبينا موقف حكومة الوفاق من عملية "إيريني": "بالفعل لدينا تحفظ على شكل العملية لعدم تضمين المراقبة الجوية والبرية ضمن قرار الاتحاد الأوروبي، وتجاهل الرقابة على عمليات تسليح الطرف المعتدي الذي يستلم إلى الآن وعلى نحو منتظم شحنات اسلحة عبر طائرات تحط في قاعدة الخادم قرب مدينة المرج شرقي البلاد، إضافة إلى الحدود البرية".

وبين رئيس حكومة الوفاق أنه متابعة لهذا الأمر "أننا نتواصل مع دول الاتحاد عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال اتصالي المباشر برؤساء دول أوروبية تربطنا بها علاقات صداقة وتعاون".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على إطلاق عملية جديدة تحمل اسم "إيريني" لمراقبة مدى احترام قرار أممي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ومنع عمليات التهريب وتدريب خفر السواحل الليبية.

وشدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن الغاية الأساسية لعملية "إيريني " تتمثل بمنع تغذية أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة، مشيرا إلى أن المهمة ستقدم الدعم في القبض على المجرمين وتشارك في تدريب القوات الليبية.

رحب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر بهذه العملية، قائلا في حديثه لـ"سبوتنيك" إن "الحظر يعتبر مسألة مهمة، لأنه يمس الأمن القومي ليس الليبي فقط، بل الدولي، دول الاتحاد الأوروبي من خلال رصدهم لتصريحات أرودغان وصول مهاجرين من البحر لأوروبا، هذه القضية خطيرة للاتحاد، فمع سيطرة المليشيات قد ينتقل المرتزقة لدول أوروبية وإن نجحوا في هذا الأمر سوف يكون خطير جدًا على هذه الدول".

ورفض وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، تلك العملية لأن "الشكل الراهن للمهمة الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر التسليح يضعها موضع اتهام بأن المستهدف هو حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأية رقابة على عملية تسليح حفتر"، وفق قوله.