السراج: روسيا دولة عظمى ولديها مسؤولية ودور تلعبه لحل الأزمات الدولية

أعرب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، فائز السراج، عن تطلعه بأن تلعب روسيا كدولة عظمى دورا فعالا لإيجاد تسوية للأزمة في ليبيا، آملا أن ينعكس التوافق التركي الروسي في سوريا بشكل إيجابي على الأوضاع في ليبيا.

موسكو - سبوتنيك. قال السراج في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "روسيا دولة عظمى وبهذه الصفة لديها مسؤولية ودور تلعبه لحل الأزمات الدولية، كما أنها كانت ترتبط ولعقود من الزمن بعلاقات تعاون مع ليبيا، من هنا نتطلع اليها للعب دور إيجابي فعال لحل الأزمة الليبية".

وحول إمكانية عقد لقاء ثان في موسكو حول ليبيا على غرار اللقاء الأول الذي دعا إليه الرئيسان الروسي والتركي أوضح الرئيس السراج "تواصلنا مع موسكو لم ينقطع، ولقد زرت موسكو عدة مرات، والحديث عن لقاء ثان لم يترجم عمليا على أرض الواقع، الأمر مؤجل حاليا بالنظر لما تمر به دول العالم من ظرف استثنائي نأمل أن ينتهي قريبا وتعود الحياة إلى طبيعتها".

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله أن "ينعكس التوافق الروسي التركي في سوريا إيجابا على الأوضاع في ليبيا، بل بالإمكان أن يتحقق ذلك حيث لروسيا علاقات وتأثير على الطرف الآخر".