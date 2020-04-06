"طيران الشرق الأوسط" تتكبد خسائر شهرية بنحو 35 مليون دولار

بيروت- سبوتنيك. وقال الحوت، خلال مؤتمر صحفي، إنه "بإغلاق مطار بيروت نتكبد خسارة يومية تصل إلى نحو 35 مليون دولار شهريا وقبل ذلك كنا نحقق خسائر تقل عن ذلك، وما بعد أزمة كورونا ليس كما قبلها".
ولفت إلى أن "مصرف لبنان يملك 99 بالمئة من أسهم الشركة، ونحن أم المؤسسات الوطنية، ونطير بالأرزة اللبنانية إلى كل أصقاع العالم، ولكن القول إننا شركة تابعة للدولة مقولة خاطئة قانونيا 100 بالمئة".
وشدد الحوت على أن "لا خطة لصرف موظفين من شركة طيران الشرق الأوسط أو الاستغناء عن أي موظف، نحن أمام واقع جديد فلقد مررنا بصعوبات وهذه أكبر صعوبة".
ومنذ يوم أمس، أطلقت الدولة اللبنانية خطة لإعادة أكثر من 10 آلاف لبناني تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدهم، وذلك عبر رحلات محاطة بقدر عالٍ من الإجراءات الطبية، تشمل إجراء فحوصات "كوفيد-19" في بلد المغادرة، وبعد الوصول إلى مطار بيروت، بجانب تطبيق إجراءات الحجر المؤقت في فنادق خاصة بانتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية، والحجر المنزلي لفترة أسبوعين.
ووصلت، يوم أمس، أربع طائرات تقل لبنانيين من السعودية والإمارات وأبو ظبي وساحل العاج ونيجيريا، وذلك على نفقتهم الخاصة حيث تراوحت أسعار البطاقات بين 750 و3900 دولار، ما أثار انتقادات حادة للدولة اللبنانية وشركة الطيران اللبنانية.
وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" أنها ستمنح الطلاب الراغبين بالعودة إلى بلدهم حسماً بقيمة خمسين في المئة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)