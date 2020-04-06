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11:12 GMT06 أبريل/ نيسان 2020
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    شركة طيران الشرق الأوسط

    "طيران الشرق الأوسط" تتكبد خسائر شهرية بنحو 35 مليون دولار

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
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    قدر رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية، محمد الحوت، اليوم الاثنين، خسائر الشركة بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، بنحو 35 مليون دولار شهريا.

    بيروت- سبوتنيك. وقال الحوت، خلال مؤتمر صحفي، إنه "بإغلاق مطار بيروت نتكبد خسارة يومية تصل إلى نحو 35 مليون دولار شهريا وقبل ذلك كنا نحقق خسائر تقل عن ذلك، وما بعد أزمة كورونا ليس كما قبلها".

    رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب
    Mohamed Azakir
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    ورد الحوت على انتقادات وجهت للشركة خصوصا، وللدولة اللبنانية بشكل عام، على خلفية عدم توفيرها بطاقات سفر بأسعار مخفضة للبنانيين الراغبين بالعودة إلى البلاد، قائلاً إن "شركة طيران الشرق الأوسط شركة تجارية وليست ملكا للدولة اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد، وتعمل وفق أحكام قانون التجارة العالمي ولديها مجلس إدارة يديرها وجمعية عمومية تحاسبها".

    ولفت إلى أن "مصرف لبنان يملك 99 بالمئة من أسهم الشركة، ونحن أم المؤسسات الوطنية، ونطير بالأرزة اللبنانية إلى كل أصقاع العالم، ولكن القول إننا شركة تابعة للدولة مقولة خاطئة قانونيا 100 بالمئة".

    وشدد الحوت على أن "لا خطة لصرف موظفين من شركة طيران الشرق الأوسط أو الاستغناء عن أي موظف، نحن أمام واقع جديد فلقد مررنا بصعوبات وهذه أكبر صعوبة".

    ومنذ يوم أمس، أطلقت الدولة اللبنانية خطة لإعادة أكثر من 10 آلاف لبناني تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدهم، وذلك عبر رحلات محاطة بقدر عالٍ من الإجراءات الطبية، تشمل إجراء فحوصات "كوفيد-19" في بلد المغادرة، وبعد الوصول إلى مطار بيروت، بجانب تطبيق إجراءات الحجر المؤقت في فنادق خاصة بانتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية، والحجر المنزلي لفترة أسبوعين.

    ووصلت، يوم أمس، أربع طائرات تقل لبنانيين من السعودية والإمارات وأبو ظبي وساحل العاج ونيجيريا، وذلك على نفقتهم الخاصة حيث تراوحت أسعار البطاقات بين 750 و3900 دولار، ما أثار انتقادات حادة للدولة اللبنانية وشركة الطيران اللبنانية.

    وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" أنها ستمنح الطلاب الراغبين بالعودة إلى بلدهم حسماً بقيمة خمسين في المئة.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, لبنان
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