الجيش اليمني يستعيد مناطق عدة بهجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في البيضاء

شن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين 6 أبريل/نيسان، هجوما واسعا على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة البيضاء.

القاهرة،– سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات محور بيحان في الجيش اليمني نفذت عملية هجومية واسعة بإسناد من طيران التحالف العربي، على مواقع لأنصار الله في جبهات مديريتي الملاجم وناطع شمال غربي وشمال شرقي البيضاء".

وأضاف أن الجيش اليمني تمكن، خلال العملية التي يشنها من محاور عدة، من السيطرة على مواقع للجماعة، بينها جبل ظهر البياض الاستراتيجي ومواقع في شعب لبان بمديرية الملاجم شمال غربي البيضاء.

وأشار إلى سعي قوات الجيش للتقدم وقطع خط الإمدادات القادمة للجماعة، من صنعاء عبر الطريق الرابط بين ‎صنعاء والبيضاء.

وذكر أن طيران التحالف شن سلسلة غارات، استهدفت مواقع وتعزيزات لـ"أنصار الله" كانت متوجهة لإسناد عناصرها في مناطق المواجهات.

ووفقاً للمصدر، أوقعت المواجهات التي لا تزال مستمرة قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن طيران التحالف شن 4 غارات على مديرية ناطع شمال شرقي البيضاء.

ولم تشر القناة إلى طبيعة الأهداف التي استهدفها القصف الجوي، ما يدل على أنها مواقع عسكرية للجماعة.