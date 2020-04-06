لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 541 بعد تسجيل 14 حالة جديدة

أصدرت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، تقريرها اليومي بشأن وضع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاء في تقرير وزارة الصحة اللبنانية الآتي: "حتى تاريخ 6/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبت مخبريا إصابتها بفيروس كوورنا في ​مستشفى​ بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 541 حالة بزيادة 14 حالة عن يوم أمس، علما أن عدد الفحوصات التي أجريت في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية بلغ 242 فحصا.

وأضاف التقرير: "تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 19 وفاة"، كاشفة أنه "بالنسبة للمغتربين لم يتم تسجيل إصابات حتى تاريخه وعدد الفحوصات التي أجريت لهم بلغ 164 فحصا".

وأصدر وزير الداخلية والبلديات في لبنان، محمد فهمي، يوم أمس الأحد، قرارا يتعلق بتوقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب أرقام اللوحات على الأراضي اللبنانية كافة.

وجاء هذا القرار بسبب عدم التزام عدد كبير من المواطنين قرار الحجر الصحي والحد من تحركاته إلا في حال الضرورة القصوى.