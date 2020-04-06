وزير الخارجية لـ"سبوتنيك": "مجموعة الدعم الدولية للبنان" متمسكة بدعمه

أشار وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، اليوم الاثنين، أن عددا من الدول والمنظمات قدمت مساعدات إلى لبنان. مضيفا: "ما زلنا نؤكد على أهمية دعم ومساندة لبنان في كافة اتصالاتنا".

وقال الوزير اللبناني في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "اجتماع هيئة الدعم الدولية للبنان أكد هذا الأمر، وجرى عرض الوضع الاقتصادي والمالي والصحي والاجتماعي من قبل الوزراء المختصين، وقد أكد ممثلو الدول والهيئات والمنظمات المشاركة في اللقاء، أعضاء "مجموعة الدعم الدولية للبنان" على تمسكهم وتأكيدهم على دعم لبنان".

وأضاف حتي قائلا: "ولكننا ندرك بكل صراحة الظروف التي تمر بها مجمل هذه الدول، ورغم ذلك هناك مساعدات وصلت إلى لبنان ومساعدات ستصل إلى لبنان من بعض الدول ومن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية".

وكان الرئيس اللبناني قد استقبل، اليوم الاثنين، في قصر بعبدا الرئاسي "مجموعة الدعم الدولية للبنان"، حيث دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لبلاده لتمكينها من احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).