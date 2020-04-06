الخارجية العراقية تصدر توضيحا بخصوص منحة الـ 3000 دولار

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، توضيحا بخصوص منح كل مواطن عراقي عالق خارج البلاد مبلغ 3 آلاف دولارأمريكي.

وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم على حسابه الرسمي في تويتر":" الخارجية لاتوزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير مخولة وليس لديها الإمكانية على ذلك وجهودها في مساعدة المواطنين تنسيقية وإن بيان الناطق الرسمي أسيئ فهمه. الأموال هي من أموال عوائل المواطنين التي ترغب بايصالها إليهم وليست أموالا حكومية".

الخارجية لاتوزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير مخولة وليس لديها الامكانية على ذلك وجهودها في مساعدة المواطنين تنسيقية وان بيان الناطق الرسمي اسيئ فهمه. الاموال هي من أموال عوائل المواطنين التي ترغب بايصالها اليهم وليست امولا حكومية. — محمد علي الحكيم (@maalhakim) April 6, 2020

من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف عبر حسابه الرسمي في "تويتر": " نوضح للرأي العام أن المبالغ ليست منحة أو تبرّع، وهي لاتشمل إلا حالات إستثنائية جداً ممن إنقطعت بهم السبل، وتكون المبالغ من خلال عائلاتهم في العراق. وتخضع إجراءاتنا لقواعد التعاملات المصرفية في الدول".

المتحدث باسم وزارة الخارجية

د.أحمدالصحاف.

نوضح للرأي العام أن المبالغ ليست منحة أو تبرّع،وهي لاتشمل الا حالات إستثنائية جداً ممن إنقطعت بهم السُبُل،وتكون المبالغ من خلال عائلاتهم في #العراق.وتخضع اجراءاتنا لقواعد التعاملات المصرفية في الدول. pic.twitter.com/ZPyFXweag2 — د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) April 6, 2020

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطولها لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.