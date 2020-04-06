الإمارات: 277 إصابة جديدة بكورونا والوفيات ترتفع إلى 11 حالة

كشفت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحوسني عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ليصل الإجمالي إلى 2076 حالة، وحالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 11 حالة، وفقا لصحيفة البيان.

وأوضحت الدكتورة فريدة أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وأشارت إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأعلنت الحوسني شفاء 23 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ووصل مجموع حالات الشفاء إلى 167 حالة مسجلة حتى الآن.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏