العراق يعلن 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات إلى أكثر من 1000 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الاثنين.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٧٠ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق"، بحسب موقع قناة "السومارية نيوز".

ولفتت إلى أن "الإصابات موزعة بغداد/ كرخ: ١، ومدينة الطب: ٣، والبصرة : ٩، والنجف: ٤، والسليمانية: ٣، وأربيل: ٤١، وكربلاء: ٢، وذي قار: ٧".

وقالت الوزارة إن "الوفيات بلغت ثلاث حالات (حالتين في البصرة وحالة واحدة في بغداد/ الرصافة)".

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 65 حالة شفاء تام.

وأشارت الوزارة إلى أن بعد حصر الأرقام النهائية، اليوم، يكون مجموع الإصابات ارتفع إلى 1031، فيما بلغ مجموع الوفيات 64، ومجموع حالات الشفاء 344 حالة.