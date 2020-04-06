مصر... رد رسمي على إصدار حزمة إجراءات "المرحلة الثالثة" لفيروس كورونا

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنه لا صحة لما تداوله البعض من إصدار مجلس الوزراء حزمة من إجراءات المرحلة الثالثة التي سيتم تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ونفى المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" ما تم تداوله في مقطع مصور بشأن إصدار هذا القرار.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء، أن الفيديو "غير صحيح، ونؤكد أن الفيديو المتداول مزيف، ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء، ونوضح أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقًا، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

وأضاف بيان رئاسة الوزارء المصري: ".. ونشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعة، ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء أية معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الأحد، تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 1173 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، إن "6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم".

وأضاف أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ247 متعافيًا".

وتابع: "تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين".

وأشار مجاهد إلى أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأوضح أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 78 حالة وفاة".