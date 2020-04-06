إسرائيل تعلن حظر حركة المرور بين المدن لمنع تفشي كورونا

ونقل موقع "عكا للشئون الإسرائيلية"، عن قناة 12 العبرية، أنه كجزء من تشديد القيود المدنية لمكافحة فيروس كورونا سيتم بدءا من الغد حظر حركة المرور بين المدن في إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عصر اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" ، إلى 55 حالة، وذلك بعد أن توفي 4 مسنين، منهم رجل يبلغ من العمر 72 عامًا وامرأة تبلغ 87 عامًا، كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وأعلن عن وفاتهم في مستشفى إيخيلوف بتل أبيب.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إرتفع إلى 55 بعد وفاة 4 مسنين بعد ظهر اليوم الاثنين، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 8611 إصابة، منها 141 في حالة خطيرة".

وأشارت إلى أن "جميع الضحايا مسنون، وأعمارهم 72 و78 و77 و91 عامًا".

ووفقًا للمعطيات، فإن "حالة 7643 مصابا توصف بالطفيفة، في حين توصف حالة 191 بالمتوسطة. ويرقد في المشافي 763 مصابا، بينما يخضع 5279 للعلاج المنزلي و875 للعلاج في الفنادق"، فيما أعلنت الوزارة أن "عدد الذين تعافوا من الفيروس ارتفع إلى 585 حالة".