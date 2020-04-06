تسجيل
16:53 GMT06 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    عمليات التعقيم والتطهير في الأردن، كورونا 17 مارس 2020

    رغم انتشار كورونا... لماذا يتجه الأردن نحو استئناف عمل القطاعات الإنتاجية؟

    © AFP 2020 / Khalil Mazraawi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104502/65/1045026541_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_047025675454845c41712060c0905b8b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004061045092224-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    رغم تزايد أعداد المصابين والقتلى بفيروس كورونا، بدأت الأردن التفكير جديًا في استئناف عمل القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاعات الإنتاجية.

    الاقتصاد الأردني الذي كان يعاني من قبل انتشار كورونا، بات على حافة الانهيار بعد توقف السياحة، والإجراءات الحكومية الاستثنائية التي أوقفت الضرائب، ودشنت صناديق لمساعدة المواطنين، بعد تعطيل كافة الأعمال وفرض حظر التجوال.

    العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
    © AP Photo / Manish Swarup
    ملك الأردن يوجه حكومته إلى دراسة استئناف عمل القطاعات الإنتاجية في ظل "كورونا"

    الوضع المتردي دفع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى توجيه الحكومة بدراسة إمكانية استئناف عمل القطاعات الإنتاجية والاستفادة من المواردة المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجيًا في الوقت الراهن.

    توجيه الملك

    وشدد الملك الأردني خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني أمس الأحد، على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية، مؤكدا على أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين.

    ودعا إلى دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

    وقال عبد الله الثاني إنه لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات.

    وأوعز للحكومة بالتعامل مع هذه المرحلة بكل جاهزية والتحضير لما بعد أزمة الفيروس، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص.

    كما أكد على ضرورة توفير شرائح اختبار فيروس كورونا، وزيادة عدد الفحوصات في جميع مناطق المملكة، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة في وزارة الصحة.

    صحة اقتصادية مهمة

    من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، إن "الأردن اتجه حاليًا في التفكير بعملية استئناف عمل القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وليست الإنتاجية فقط".

    خبز
    © REUTERS / BASSAM KHABIEH
    الحكومة الأردنية توزع الخبز والأدوية على المنازل لمنع تفشي كورونا

    وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا الكلام لن يبدأ قبل منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد التأكد من بدء انحسار المرض، وهذه الفترة حددتها الحكومة مسبقًا لمنع تفشي فيروس كورونا".

    وتابعت: "الوضع الاقتصادي في الأردن ضعيف، يعتمد على القروض، والدولة غير قادرة على تعويض القطاعات الاقتصادية سواء الخدمية أو الإنتاجية، حيث تضررت كقطاعات كبيرة على رأسها السياحة والنقل".

    وأكدت أن "هذه الأوضاع دفعت الحكومة إلى التفكير في استئناف العمل، وذلك بعد تأمين المصانع والشركات صحيًا والتأكد من السلامة العامة، واستعداد هذه المؤسسات لاستقبال الموظفين".

    ومضت قائلة: "اقتصاد الأردن لا يستطيع تحمل تبعات فيروس كورونا من وقف العمل، والدولة غير قادرة في المطلق على تعويض العاملين، أو دفع رواتبهم أو جزء منها خاصة في القطاع الخاص، كما حدث في دول الخليج".

    وأنهت حديثها بالقول: "الصحة العامة مهمة، وأيضا صحة الاقتصاد، والحكومة عليها الموازنة بين الصحتين، حتى لا يتأثر الأردن اقتصاديًا بشكل كبير".

    ضرورة ملحة

    من جانبه قال نضال بطانية، عضو مجلس النواب الأردني إن "القطاع الخاص الأردني يتعرض لضربات قاسية، شأنه كشأن الاقتصاديات العالمية التي انخفضت بشكل كبير بعد انتشار وباء كورونا".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأردن سيقوم خلال الأيام القادمة بإعادة الحياة بشكل أقرب من الطبيعي لتسيير الحياة اليومية الإنسانية".

    وتابع: "هناك عدد كبير من المتعطلين عن العمل، وعمال اليومية، لابد من دراسة أوضاعهم وعودة حياتهم مرة أخرى، حيث سيكون هناك مصانع تعمل بكامل طاقتها مثل مصانع الأدوية والمنظفات، والمصانع التي يعمل فيها الوافدون، لكن مع أخذ كل الاحتياطات ضد وباء كورونا".

    وأكد أن "الأردن تعرض لأزمات كبيرة، ونسعى لأن تكون فترة التعافي الاقتصادي فترة قصيرة، وأن يكون هناك ذراع اقتصادي يعمل بجانب الذراع الصحي للخروج من الأزمة".

    علم الأردن
    © flickr.com / Isriya Paireepairit
    مع انتشار كورونا... ما مستقبل الانتخابات البرلمانية المقبلة في الأردن؟

    وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك حضانات اقتصادية مع دول كبرى، وممرات خضراء مع الدول الشقيقة مطلب إنساني وليس سياسي، وإلا سيصبح الوضع الاقتصادي كارثيًا".

    ومضى قائلًا: "الأردن يعتمد على مصادر الدخل من السياحة والتحويلات الخارجية والضرائب، لكن كل هذه المصادر توقفت بشكل كامل، ما يمكن أن يؤثر على المديونية الخارجية الأردنية".

    إجراءات أردنية

    وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق، مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها.

    وأصدر العاهل الأردني مرسوماً ملكياً يعطي الحكومة الأردنية صلاحية تطبيق قانون الدفاع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

    ومنذ ذلك الحين تم تعطيل جميع المؤسسات إلا من تتطلب طبيعة عمله الخروج.

    انظر أيضا:

    تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن وشفاء 4 حالات
    الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا
    الأردن يسجل ثالث وفاة بفيروس كورونا لستيني
    تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا في الأردن
    ملك الأردن يوجه حكومته إلى دراسة استئناف عمل القطاعات الإنتاجية في ظل "كورونا"
    ملك الأردن: مكافحة كورونا "عمل إنساني"
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مسح إلكتروني مصغر لخلية في حالة استماتة (باللون الأزرق) مصابة بجزيئات من الفيروس SARS-COV-2 (باللون الأحمر)، والمعروفة أيضًا باسم كورونا، تم أخذها كعينة من مريض. تم التقاط الصورة في مركز للأبحاث في فورت ديتريك بولاية ماريلاند الأمريكية.
    "كوفيد-19" بعدسة المجهر
    بعض الناس كالفيروسات
    بعض الناس كالفيروسات
    قاعدة الحبانية الجوية
    قاعدة الحبانية الجوية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك