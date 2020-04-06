طرابلس... إسقاط طائرة مسيرة وتصعيد عسكري بمختلف المحاور

شهدت محاور العاصمة طرابلس اليوم اشتباكات بين قوات الجيش الليبي، وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن القوات المسلحة تقدمت في عدد من محاور العاصمة اليوم.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجيش الليبي تمكن من إسقاط طائرة مسيرة اليوم حاولت استهداف القوات الليبية التابعة للجيش.

وأشار المحجوب إلى أن منطقة بوقرين أصبحت تحت المراقبة الكاملة، وأن أي طائرة مسيرة يتم إسقاطها على فور انطلاقها من مكانها.

وأوضح أن الجيش لديه خطة محكمة لإسقاط الطائرات المسيرة والقضاء عليها في أماكن تواجدها على الأرض، وأن الأيام الماضية قتلت العديد من قيادات التنظيمات الإرهابية.

وتابع المحجوب بأن القوات المسلحة تواصل تصديها لأي محاولات من الطائرات المسيرة أو المليشيات والمرتزقة الأجانب في العاصمة.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد سكان العاصمة الليبية طرابلس، بسقوط صواريخ وقذائف بشكل عشوائي على عدة مناطق بالعاصمة، مؤكدين سماعهم أصوات القصف والانفجارات المتتالية، منذ قليل، داخل وسط مدينة طرابلس.

وأجرت وكالة "سبوتنيك" اتصالات مع بعض سكان العاصمة طرابلس حول ما يحدث الآن من قصف عشوائي بالمدفعية، حيث قالت مرام بوعيشي إحدى سكان منطقة طريق السور وسط طرابلس: "نسمع أصوات قصف عشوائي وانفجارات وسط طرابلس وأصواتا لمضادات طائرات".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن الأمم المتحدة قلقة بشأن استمرار الأعمال القتالية في طرابلس وبالقرب من المدينة وسط تهديد متزايد بانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ويذكر أن العاصمة الألمانية برلين، استضافت في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.