رسالة من الرئيس الجزائري لطاقمي الطائرتين العسكريتين العائدتين من الصين

وجه رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، التحية لأفراد طاقمي الطائرتين العسكريتين، الذين تكفلوا بنقل شحنة من المعدات الطبية من الصين إلى الجزائر.

وكتب تبون عبر حسابه على تويتر: "تحية تقدير وإكبار لأفراد طاقمي الطائرتين العسكريتين الذين أتموا مهمتهم على أكمل وجه، لنقل الإمداد من الصين إلى الجزائر في توقيت قياسي ومتعب، فألف شكر يا أحرار أبناء الأحرار على تفانيكم لخدمة بلدكم".

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) بالبلاد إلى 1320 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 69 حالة جديدة.

تحية تقدير وإكبار لأفراد طاقمي الطائرتين العسكريتين الذين أتموا مهمتهم على أكمل وجه، لنقل الإمداد من الصين إلى الجزائر في توقيت قياسي ومتعب، فألف شكر يا أحرار أبناء الأحرار على تفانيكم لخدمة بلدكم. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) April 5, 2020

وأشارت وزارة الصحة، في بيان، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 152 وفاة، بعد تسجيل 22 وفاة في آخر 24 ساعة، كما غادر 90 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 43 ولاية جزائرية إلى الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجول في عاصمة البلاد و9 ولايات أخرى من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة صباحا، في حين حظر التجول عبر البلاد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة سابعة صباحا.

وفي وقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.