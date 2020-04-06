محمد بن زايد يبحث مكافحة كورونا مع رئيسي غينيا وقرغيزستان

قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، إنه بحث مع رئيس قرغيزستان وغينيا، تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب ابن زايد على "تويتر"، اليوم الاثنين: "تلقيت اتصالا من الصديق سورونباي جينبيكوف، رئيس قرغيزستان"، مضيفا: "بحثنا خلاله تعزيز علاقات بلدينا وسبل تطويرها، إضافة إلى مجالات التعاون والتنسيق في مكافحة فيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وأهمية تكاتف الجهود والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة هذا الوباء ".

وقال في تدوينة أخرى: "بحثت هاتفيا مع ألفا كوندي، رئيس غينيا الصديقة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشرا إلى أن "توحيد الجهود ومضاعفة التنسيق والعمل المشترك بين دول العالم أهم وسائل القضاء على الفيروس".

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الإمارات تجاوز ألفي مصاب، بينما وصل عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.

تلقيت اتصالًا من الصديق سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان .. بحثنا خلاله تعزيز علاقات بلدينا وسبل تطويرها اضافة الى مجالات التعاون والتنسيق في مكافحة فيروس كورونا .. أهمية تكاتف الجهود والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة هذا الوباء. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 6, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 336 ألف مصاب ونحو 10 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 135 ألف مصاب وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 128 ألف إصابة، ونحو 16 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

بحثت هاتفيًا مع ألفا كوندي رئيس غينيا الصديقة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.. توحيد الجهود ومضاعفة التنسيق والعمل المشترك بين دول العالم اهم وسائل القضاء على الفيروس. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 6, 2020

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 100 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1500 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 92 ألف مصاب، وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 60 ألف إصابة، وأكثر من 3700 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 27 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 21 ألف إصابة وأكثر من 1600 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 21 ألف إصابة، وأكثر من 1800 حالة وفاة، تليها كندا بـ 15 ألف إصابة وأكثر من 250 حالة وفاة، ثم النمسا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 11 ألف إصابة وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة، وإسرائيل التي يوجد فيها أكثر من 8500 مصاب.