المغرب: وفاة 9 مصابين بكورونا... والإجمالي يرتفع إلى 80

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 9 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 80 حالة وفاة.

مراكش - سبوتنيك. وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 81 حالة بعد تسجيل 5 حالات شفاء جديدة من فيروس "كورونا"، وبلغ عدد المصابين 1120 مصابا بعد تسجيل 99 حالة إصابة في ظرف 24 ساعة.

وتخطى المغرب أمس الأحد، لأول مرة حاجز الألف إصابة بعد أن سجل 31 إصابة جديدة بالفيروس .

ويعيش المغاربة، منذ 20 آذار/ مارس، حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ إلى غاية 20 نيسان/ أبريل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.