سوريا تكشف الأدوية التي حددتها لعلاج كورونا وعدد المعامل التي تنتجها محليا

كشف وزير الصحة السوري نزار يازجي أن الفريق الاستشاري المختص في سوريا اعتمد في البرتوكول العلاجي لمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا ثلاث آليات للعلاج الدوائي وأن هذه الأدوية قدمت للحالتين اللتين تم شفاؤهما منذ يومين.

وبحسب "سانا"، أشار الوزير يازجي إلى أنه:

"من المعلوم أنه لا يوجد حتى الآن لقاح للفيروس أو علاج واحد معتمد في دول العالم لكن بعض الدول اعتمدت علاجات مختلفة وأعطت نتائج شفاء عالية للمصابين موضحاً أن الفريق الاستشاري اعتمد في البرتوكول العلاجي ثلاث آليات للعلاج الدوائي وهي (الكلوروكين) وفي سورية نصنعه منذ سنوات ويوجد ما يقارب 6 معامل وطنية تنتجه كما تصنع سورية دواء (أزيثرومايسين) ودواء معتمد آخر هو (الإنترفيرون) إضافة إلى دواء الإيدز وهو متوافر في سورية وهذه الأدوية قدمت للحالات المصابة بسورية وشفيت منها حالتان حتى الآن".

ولقت الدكتور يازجي في مؤتمر صحفي إلى أن القطاع الصحي في سورية يضم 25 ألف سرير موزعة في المشافي والفرق الطبية جاهزة لتقديم الرعاية للمصابين بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير السوري أن العقوبات القسرية ضد سوريا تشكل صعوبات كبيرة بتأمين المنافس ويتم العمل على تخطيها بشكل سريع وتباعا من خلال التواصل مع الجانب الصيني لتأمين كل الاحتياجات.

وحول تحاليل تشخيص الإصابة بكورونا أوضح وزير الصحة أنه تم التوسع بالمخابر حيث تم وضع مخبر في كل من حمص وحلب واللاذقية إضافة إلى مخبر الصحة بدمشق مبيناً أن عدد التحاليل التي تجرى يومياً يصل إلى 100 تحليل ويتم العمل لرفع عددها لتصل ما بين 200 و300 تحليل يومياً وتظهر نتائج هذا التحاليل في اليوم نفسه وهي مجانية.

ولفت وزير الصحة إلى أنه تمت أمس المصادقة على البرتوكول العلاجي الذي وضعه الفريق الاستشاري لتوحيد آلية العمل في القطاعات الصحية والذي شارك بوضعه أطباء اختصاصيون في الأمراض الصدرية والوبائية بعد الاطلاع على البرتوكولات العلاجية المرسلة من الصين وروسيا مبيناً أن البروتوكول موحد لعلاج المصابين بالفيروس في كل المشافي ويتضمن آلية فرز المرضى بحسب الإصابة وشدتها.

وأكد وزير الصحة أنه لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بالفيروس حتى اليوم قليل نظرا لوجود أشخاص دخلوا إلى البلاد عبر معابر غير شرعية وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى وتتم متابعة هؤلاء الأشخاص عبر فرق الترصد.