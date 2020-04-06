جامعة إماراتية تطور جهاز تنفس صناعي لمرضى كورونا... فيديو

يطور فريق بحثي بجامعة خليفة الإماراتية، جهاز تنفس صناعي محلي، لمساعدة مصابي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن فريق بحثي من مركز الابتكار في هندسة الرعاية الصحية بجامعة خليفة، يعد المتطلبات اللازمة لتأسيس وحدة إنتاج، هدفها إنتاج أجهزة تنفس تعمل بتقنية الهواء المضغوط، مشيرة إلى أنه يمثل جزءا من جهود الإمارات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضافت: "سيعمل الفريق البحثي أيضا على تطوير نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي بهدف التصدي للأوضاع، التي سببها فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مشيرة إلى قول الدكتور سيزار ستيفانيني، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية ومدير مركز الابتكار في هندسة الرعاية الصحية في جامعة خليفة والمشرف على المشروع: "نظام الرعاية الصحية في العالم يعاني من إمكانية حدوث نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي كواحدة من النتائج المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد".

فريق بحثي من جامعة خليفة يطور أجهزة تنفس اصطناعية للحالات الطارئة#وام https://t.co/rGbp7bPpqg — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 6, 2020

وتابع: "نسعى لأن يكون مشروعنا قادرا على مكافحة الوباء، وهدفنا هو تطوير النموذج الأولي لجهاز التنفس الاصطناعي في مدة أقل من أسبوعين وتصميم وحدة إنتاج شاملة"، مضيفا: "يحظى فريقنا البحثي القائم على المشروع بالخبرات النظرية والهندسية اللازمة للتصنيع".

وتابع: "إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي بالمعدل المطلوب يمثل تحديا كبيرا، لأن تكلفتها باهظة والطلب عليها كبير في ظل أزمة كورونا.

The coronavirus pandemic is increasing demand rapidly for ventilators to support high-risk Covid-19 patients. A team of researchers from #KhalifaUniversity has risen to the challenge and developed an emergency ventilator prototype in less than a week to fill the gap. pic.twitter.com/IdwIDRe09R — جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا (@KhalifaUni) April 6, 2020

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الإمارات تجاوز ألفي مصاب، بينما وصل عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.

قام فريق في قسم الهندسة الطبية في #جامعة_خليفة بتصنيع جهاز للتنفس الصناعي للاستخدام في حالات الطوارئ خلال خمسة أيام، حيث قام الفريق من مركز الابتكار في هندسة الرعاية الصحية في الجامعة بتطوير ابتكار بارز للمساهمة في تطوير أجهزة تنفس اصطناعية للحالات الطارئة. pic.twitter.com/cQA3SSebD6 — وزارة التربية (@MOEducationUAE) April 6, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 336 ألف مصاب ونحو 10 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 135 ألف مصاب وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 128 ألف إصابة، ونحو 16 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 100 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1500 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 92 ألف مصاب، وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 60 ألف إصابة، وأكثر من 3700 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 27 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 21 ألف إصابة وأكثر من 1600 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 21 ألف إصابة، وأكثر من 1800 حالة وفاة، تليها كندا بـ 15 ألف إصابة وأكثر من 250 حالة وفاة، ثم النمسا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 11 ألف إصابة وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة، وإسرائيل التي يوجد بها أكثر من 8500 مصاب.