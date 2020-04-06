"السيادة السوداني" يعلن تبرع أعضائه لصالح لجنة مواجهة كورونا

أعلن صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، تبرع أعضاء مجلس السيادة بنصف راتب شهر لصالح الحملة القومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال تاور خلال بيان قدمه بالقصر الجمهورى مساء اليوم، إن هناك تبرعات كبيرة "انهالت من كافة قطاعات الشعب السوداني بفئاته المختلفة، لصالح الحملة القومية.

وامتدح تبرع القوات المسلحة بأكثر من 38 مليون جنيه سوداني (1 جنيه سوداني= 0.018 دولار أمريكي)، وأشاد تاور، "بتلاحم الشعب السوداني ومساهماته السخية لدعم الحملة القومية لمجابهة جائحة كورونا ودعم اقتصاد البلاد".

وفي السياق، أكد تاور انه لم تسجل أي إصابات جديدة في البلاد أو حالات اشتباه، اليوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد تاور، "عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة أو اشتباه، اليوم بفيروس كورونا، حسب ما ورد للجنة العليا من تقارير من وزارة الصحة ليظل العدد ثابت في الاثني عشرة حالة إصابة".

وأشار نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إلى أن ارتفاع حالات الإصابة في محيط السودان الإقليمي "يثير قلق اللجنة التي بدأت في دراسة خيارات الإغلاق الكامل في الفترة القادمة وكيفية التعامل مع تبعاته سواء في العاصمة أو في بقية ولايات السودان".

وشدد تاور على أن المعابر وكافة حدود السودان ما تزال مغلقة بصورة كاملة.