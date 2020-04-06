مستشفى في العاصمة الليبية يتعرض لقصف صاروخي.. وقذائف تتحدى كورونا

قال سكان إن قذائف صاروخية ضربت ساحة مستشفى في طرابلس اليوم الاثنين في منطقة تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا قرب جبهة القتال، في وقت تكافح فيه ليبيا من أجل الاستعداد لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب "رويترز" أضاف السكان أنهم سمعوا دوي انفجارات ثم شاهدوا دخانا أسود يتصاعد من المنطقة المحيطة بالمستشفى أثناء يوم شهد قصفا مكثفا متبادلا بين الطرفين المتحاربين في ليبيا.

وقال المجلس البلدي أبو سليم، إن المستشفى استهدفته صواريخ أطلقتها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والتي تحاول انتزاع السيطرة على طرابلس منذ عام.

ونشر المجلس صورا تظهر سيارات متضررة في ساحة المستشفى وقال إن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم. وقالت جماعة إغاثة محلية إنه تم إجلاء ستة مرضى بالمستشفى.

وتعرضت البنية التحتية الصحية في ليبيا لأضرار جسيمة بسبب سنوات الفوضى والصراع منذ انتفاضة 2011 على معمر القذافي. وتحذر وكالات الإغاثة من أن هذه المنشآت غير مؤهلة لتحمل تفش كبير لفيروس كورونا.