وفاة رجل أعمال مصري إثر إصابته بفيروس كورونا

توفى رجل الأعمال المصري منصور الجمال، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، منذ ظهور في الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم"، مشيرة إلى أن الجمال توفي، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكان الجمال رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، وقال يحي الجمال، نجل رجل الأعمال، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "توفي أبي منصور رحمة الله عليه".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "الجمال أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد أيام من شعوره بأعراض الإنفلونزا"، مشيرة إلى أن حالته الصحية جعلته يحتاج جهاز تنفس صناعي".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 1322 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، وفاة 7 حالات، بحسب بيان الوزارة المنشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 85 حالة.