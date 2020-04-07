الحوثي يهدد "الأغذية العالمي" بنشر فيديوهات للقاءات بشأن تسليم المساعدات نقدا

هدد القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، برنامج الأغذية العالمي، بكشف اللقاءات التي عقدت مع مسؤوليه وبث الفيديوهات الخاصة بها، في حال عدم البدء في تنفيذ مرحلة تسليم المساعدات نقدا.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" بصنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏إذا لم يبدأ برنامج الغذاء بتنفيذ المرحلة التجريبية لتسليم الكاش معتمدا ومبررا بأعذار واهية فقد يتم إنزال الفديوهات الخاصة بهذه الأعذار ونظهر موافقتهم على البنود وحقيقة اختلاق المشاكل التي يعرقلون التنفيذ للمرحلة التجريبية للكاش بها".

وأضاف أنه "تم إطلاع مسؤلي البرنامج باليمن على الفديوهات".

اذا لم يبدا برنامج الغذاء بتنفيذ المرحلة التجريبية لتسليم الكاش معتمداو مبررا باعذار واهية

فقد يتم انزال الفديوهات الخاصة بهذه الاعذار ونظهر موافقتم على البنود وحقيقة اختلاق المشاكل التي يعرقلون التنفيذ للمرحلة التجريبية للكاش بها

وقد تم اطلاع مسؤلي البرنامج باليمن على الفديوهات — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 6, 2020

وكانت "أنصار الله" أعلنت في 5 مارس/آذار الماضي، على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، عبدالمحسن طاووس، "التوصل إلى اتفاق مع برنامج الأغذية العالمي لاستلام المساعدات نقدا كي يشتري المواطن ما يريده من مواد غذائية".

وقال طاووس، إن "الاتفاق جاء لتصحيح الاختلالات السابقة ومعالجة ما عانيناه من وصول أغذية فاسدة إلى اليمن".

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، في 23 فبراير/شباط الماضي، إحرازه تقدما مع جماعة أنصار الله، لـ"البدء في عملية التسجيل البيومتري بالعاصمة صنعاء، وذلك تمهيدا لاستئناف توزيع المساعدات".

وقال البرنامج في بلاغ صحفي نشره على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، إن "البدء بعملية التسجيل البيومتري (نظام البصمة) سيكون متبوعا بتوزيع المساعدات النقدية في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة".

وأشار البرنامج، إلى "عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض الشروط التي طرحها المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية"، مؤكدا أنه "لايمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل هذه القضايا العالقة".