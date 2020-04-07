وزير النقل المصري: سيدات مصر الأكثر التزاما بالوقاية وارتداء الكمامات

أكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن سيدات مصر هن الأكثر التزاما بالوقاية وارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد عن الرجال.

وأوضح الوزير، أن شركة مترو الأنفاق توزع بشكل يومي كمامات وقفازات طبية إلى العاملين وخاصة المتعاملين مع الركاب في منافذ التذاكر، كما قام بنفسه في جوله بالمترو أمس بتوزيع كمامات على الركاب، وفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وطالب وزير النقل المصري المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية تجنبا للإصابة أو نقل العدوى بالفيروس المميت.

وأشار الوزير إلى أنه تم تقليص عدد عربات السيدات في المترو إلى عربتين فقط، خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.

وكشف وزير النقل أسباب الزحام في بعض خطوط مترو الأنفاق، حيث قال: "إن الخطين الأول والثاني هما الأكثر زحاما عن الثالث، نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بالمناطق التي تقع بطول الخط، مثل المرج وعزبة النخل بالخط الأول، وشبرا الخيمة بالخط الثاني".

وجدد الوزير مناشدته للمواطنين بتأجيل أي زيارات غير ضرورية في القاهرة منعا للتكدس والزحام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 1322 حالة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

بينما في دول مثل: الولايات المتحدة (362 ألف إصابة، 10722 وفاة)، إيطاليا (132 ألف إصابة، 16523 وفاة)، وإسبانيا (136 ألف إصابة، 13193 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 208 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـمليون و337 ألف إصابة، تم شفاء 277 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 75 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.



كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.