اليمن.. القوات المشتركة: قتلى وجرحى من الحوثيين بإحباط هجومين في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، على موقعها، أن "الحوثيين شنوا هجومين منفصلين بمختلف الاسلحة، على مواقع شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وفي شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة".

وأكدت أن "القوات المشتركة تصدت للهجومين، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، خسائر فادحة في العتاد".

في سياق آخر، اتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بـ"استحداث مواقع عسكرية في منازل المواطنين شمال غربي مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة".

وعرض المركز الإعلامي لألوية العمالقة، "مشاهد لنصب مربض مدفع هاون بالقرب من منازل، واستحداث متارس قتالية داخل المزارع، ونشر قناصة في المنازل، وبناء خيمة لتسهيل عملية تموين العناصر".

ووفقا للمركز، "توزعت المواقع المستحدثة للحوثيين في مناطق بيت بيش وبني قوبع ومثلث العدين من جهة الشمال، وفي مناطق الحلة والحمينية وشعب بني زهير شمال غربي حيس".

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن التحالف العربي والقوات المشتركة، "نفذوا 90 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 3 اعتداءات على رقابة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة".

#المسيرة_عاجل | الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بعدد من قذائف المدفعية والعيارات الرشاشة المختلفة وسط وجنوب الجاح بمديرية بيت الفقيه — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) April 6, 2020

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط، قوله إن "ضمن خروقات الحديدة، 34 خرقا بقصف مدفعي وصاروخي بـ 124 قذيفة وصاروخا، و52 خرقا بأعيرة نارية مختلفة".

وأشارت القناة إلى شن القوات المشتركة، "قصفا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأضافت أن "وسط وجنوب منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة، تعرض إلى قصف بعدد من قذائف المدفعية".