"ستستمر في رمضان"... السعودية تحذر من سيناريو صادم في أزمة "كورونا"

صرحت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، أن الإجراءات الخاصة بكبح تفشي فيروس كورونا ستبقى سارية في شهر رمضان، محذرة من أن مئات الآلاف قد يكونوا عرضة للإصابة.

وعلق المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في حديث مع قناة "روتانا"، على توقعاته بشأن الوضع خلال شهر رمضان: "العالم ليس قريبا من نهاية كورونا، والمملكة جزء منه! نحن لا نتحدث عن أسابيع، بل نتحدث عن أشهر!".

— في الصورة (@Fealsora) April 6, 2020

وقال: "‏لم نصل لمرحلة الذروة في انتشار كورونا حتى الآن، والعالم كله لا يتوقع أن نصل لمرحلة التحكم أو مرحلة القمة في انتشار الفيروس ثم الهبوط منها في مدى قريب".

وتابع: "حالة واحدة من كورونا قد تنقل العدوى للآلاف، وترتفع بمؤشراتنا للمنحنى الخطر! نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس، إلا إذا أحكمنا السيطرة بالخطوات الاستباقية القوية".

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن 50% فقط من المواطنين تقيدوا بالبقاء في المنازل أو تقليل الحركة، لافتا إلى أن ما تم رصده من خروقات في تجمعات عند محلات أو متاجر كانت مقلقة.

وأردف: "إذا لم يلتزم الناس خلال الأشهر القادمة، سوف يكون مئات الآلاف عرضة للإصابة، وسوف ينهار النظام الصحي... هذا ليس سيناريو خياليا".

— في الصورة (@Fealsora) April 6, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 2523 مصابا، لافتة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل المجموع إلى 38 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع التجول لمدة 24 ساعة في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر، وفرضت منعا لممارسة العمل في أية أنشطة تجارية باستثناء بعض المرافق الحيوية، مثل المنشآت الصحية والصيدليات ومحلان بيع المواد الغذائية.