‏تعليق الزواج والطلاق في دبي‬ حتى إشعار آخر

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات شهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، في ظل جهود الإمارات لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته صحيفة "البيان"، أكد القاضي خالد الحوسني، أن القرار الذي أصبح نافذا منذ الخميس الماضي، ينبع من التحلي بروح المسؤولية والحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال الحوسني: "المرحلة تتطلب تعاون الجميع والامتثال الكامل للتعليمات بما يعين على إنجاح جهود الحد من انتشار وباء كورونا المستجد وضمان أعلى مستويات الحماية وصولا للقضاء على هذا التحدي في أقرب فرصة ممكنة".

وتابع رئيس محكمة الأحوال الشخصية: "يجب على كل مواطن ومقيم في الدولة التحلي بروح المسؤولية لمنع انتشار الوباء في البلاد، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على اتخاذ كل ما يلزم لضمان صحة الناس، وتأكيدها باستمرار أننا كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".

وناشد القاضي خالد الحوسني، الخاطبين والخاطبات الذين وثقوا وصدقوا عقود زواجهم في وقت سابق، بتأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت دون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق.

وأعلنت الإمارات حتى يوم أمس الاثنين، عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 2076 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 11 حالة.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏