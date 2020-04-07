السلطات السعودية تتدخل بعد عرض مسلسل "مهين للسعوديين"... فيديو

وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة محتوى حلقتين من مسلسل تلفزيوني بثتهما إحدى القنوات الفضائية، وذلك استجابة من إمارة المنطقة لامتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة لمحتوى الحلقتين.

وبحسب المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير المكلف سلطان الأحمري، تبين أن الحلقتين صورتا في قريتين من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى عدد من الشبه حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام.

— إمارة منطقة عسير (@emartasir) April 6, 2020

​وأثار المسلسل السعودي "عيال صالح" ضجة في المملكة وجدلا كبيرا بعد أن اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يسيء لأهالي جنوب البلاد.