ملياردير مصري يتجه لشراء ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا

يعد صاحب الـ63 عاما، من أكبر رجال الأعمال العرب، وهو مؤسس منتجع "الجونة" الشهير في مدينة الغردقة المصرية.

وبحسب صحيفة "فيلت" الألمانية، في حال إتمام الصفقة يصبح سميح ساويرس المالك الأوحد والمسيطر على جميع حصص الشركة، بعد استحواذه في 2014 على حوالي الثلث.

Touristikriesen und ihre Milliardäre. Bei #TUI hält russische Familie seit Jahren knapp 25 Prozent der Aktien. Jetzt könnte bei der #FTI-Gruppe in München (Nr. 3 der Branche), Ägypter Samih #Sawiris seine Drittelbeteiligung zur Mehrheit ausbauen. https://t.co/yz7gonhZzo via @welt — Gerhard Hegmann (@GeHegmann) April 6, 2020

تأتي هذه الصفقة في وقت توقف فيه النشاط السياحي في العالم بشكل شبه كامل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واضطرت الشركة لإعادة نحو 65 ألف سائح لبلادهم وإيقاف جميع رحلاتها.

وانتشر فيروس كورونا حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أية إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

بينما في دول مثل: الولايات المتحدة (362 ألف إصابة، 10722 وفاة)، إيطاليا (132 ألف إصابة، 16523 وفاة)، وإسبانيا (136 ألف إصابة، 13193 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 208 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـمليون و337 ألف إصابة، تم شفاء 277 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 75 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.